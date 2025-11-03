Directory Aziendale
Proton Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Spain mediano presso Proton ammonta a €72.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Proton. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Totale annuo
€72.2K
Livello
L2C
Base
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Proton?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Proton, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Proton in Spain raggiunge una retribuzione totale annua di €90,708. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Proton per il ruolo Ingegnere del Software in Spain è €72,166.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Proton

