Directory Aziendale
Proton
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Analista di Cybersecurity

  • Tutti gli stipendi Analista di Cybersecurity

Proton Analista di Cybersecurity Stipendi

La retribuzione totale Analista di Cybersecurity media presso Proton varia da CHF 18.9K a CHF 26.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Proton. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Retribuzione Totale Media

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Range Comune
Range Possibile
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Analista di Cybersecurity inviis presso Proton per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.6K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Proton, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Analista di Cybersecurity stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Cybersecurity in Proton raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 26,477. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Proton per il ruolo Analista di Cybersecurity è CHF 18,945.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Proton

Aziende Correlate

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse