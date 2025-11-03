Directory Aziendale
Proton
Proton Marketing Stipendi

La retribuzione totale Marketing media in France presso Proton varia da €75.6K a €107K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Proton. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Retribuzione Totale Media

€85.9K - €102K
France
Range Comune
Range Possibile
€75.6K€85.9K€102K€107K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Proton, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in Proton in France raggiunge una retribuzione totale annua di €107,356. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Proton per il ruolo Marketing in France è €75,616.

