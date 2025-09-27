Directory Aziendale
La retribuzione totale Ingegnere del Software media in United States presso ProPetro Services varia da $91.3K a $128K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ProPetro Services. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

$99K - $120K
United States
Range Comune
Range Possibile
$91.3K$99K$120K$128K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso ProPetro Services?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in ProPetro Services in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $127,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ProPetro Services per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $91,300.

