Propeller Industries
Propeller Industries Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Prodotto media in United States presso Propeller Industries varia da $150K a $209K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Propeller Industries. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

$162K - $188K
United States
Range Comune
Range Possibile
$150K$162K$188K$209K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Quali sono i livelli di carriera presso Propeller Industries?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Propeller Industries in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $209,440. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Propeller Industries per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $149,600.

