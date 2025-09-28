Directory Aziendale
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manager di Programma Stipendi

La retribuzione Manager di Programma in United States presso Procter & Gamble ammonta a $116K per year per B2. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $133K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Procter & Gamble. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Procter & Gamble?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma in Procter & Gamble in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $197,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Procter & Gamble per il ruolo Manager di Programma in United States è $126,260.

Altre Risorse