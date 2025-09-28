Directory Aziendale
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in Poland presso Procter & Gamble varia da PLN 346K per year per B2 a PLN 407K per year per B3. Il pacchetto di retribuzione in Poland mediano year ammonta a PLN 331K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Procter & Gamble. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Procter & Gamble?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Procter & Gamble in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 547,756. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Procter & Gamble per il ruolo Manager di Prodotto in Poland è PLN 306,552.

