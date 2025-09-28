La retribuzione Ingegnere Meccanico in United States presso Procter & Gamble varia da $101K per year per B1 a $188K per year per B3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $102K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Procter & Gamble. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
