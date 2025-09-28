Directory Aziendale
Procter & Gamble
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

Procter & Gamble Data Scientist Stipendi

La retribuzione Data Scientist in United States presso Procter & Gamble varia da $133K per year per B1 a $245K per year per B3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $148K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Procter & Gamble. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
B1
Data Scientist
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
Senior Data Scientist
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Procter & Gamble?

FAQ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Data Scientist na Procter & Gamble in United States é uma remuneração total anual de $245,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Procter & Gamble para a função de Data Scientist in United States é $140,070.

Altre Risorse