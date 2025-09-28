La retribuzione Data Scientist in United States presso Procter & Gamble varia da $133K per year per B1 a $245K per year per B3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $148K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Procter & Gamble. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
