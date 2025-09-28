La retribuzione Analista di Dati in United States presso Procter & Gamble varia da $112K per year per B1 a $130K per year per B2. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $105K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Procter & Gamble. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***