La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in India presso Prime Focus Technologies varia da ₹4.67M a ₹6.62M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Prime Focus Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Retribuzione Totale Media

₹5.3M - ₹6.28M
India
Range Comune
Range Possibile
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Range Comune
Range Possibile

₹13.95M

Quali sono i livelli di carriera presso Prime Focus Technologies?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Ingegneria del Software at Prime Focus Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹6,624,621. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prime Focus Technologies for the Manager di Ingegneria del Software role in India is ₹4,666,037.

