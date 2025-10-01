Directory Aziendale
Preply
Preply Ingegnere del Software Stipendi a Greater Barcelona Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Barcelona Area mediano presso Preply ammonta a €81.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Preply. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Totale annuo
€81.2K
Livello
P7
Base
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Bonus
€0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
12 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Preply?

€142K

Ultimi invii di stipendi
Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Preply in Greater Barcelona Area raggiunge una retribuzione totale annua di €106,471. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Preply per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Barcelona Area è €82,902.

