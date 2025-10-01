Directory Aziendale
Premier
  Stipendi
  Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

  Charlotte, NC Greater Area

Premier Manager di Ingegneria del Software Stipendi a Charlotte, NC Greater Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Charlotte, NC Greater Area mediano presso Premier ammonta a $214K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Premier. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Totale annuo
$214K
Livello
-
Base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
20 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Premier?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Premier in Charlotte, NC Greater Area raggiunge una retribuzione totale annua di $218,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Premier per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Charlotte, NC Greater Area è $210,000.

Altre Risorse