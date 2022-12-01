Directory Aziendale
Poloniex
Poloniex Stipendi

Lo stipendio di Poloniex varia da $57,972 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $140,700 per un Designer di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Poloniex. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Analista di Dati
$58K
Designer di Prodotto
$141K
Ingegnere del Software
Median $110K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Poloniex è Designer di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $140,700. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Poloniex è $110,000.

