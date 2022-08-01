Plum Stipendi

Lo stipendio di Plum varia da $102,578 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia bassa fino a $111,303 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Plum . Ultimo aggiornamento: 11/28/2025