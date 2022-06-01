Directory Aziendale
Plivo
Plivo Stipendi

Lo stipendio di Plivo varia da $5,951 in retribuzione totale all'anno per un Information Technologist (IT) nella fascia bassa fino a $76,988 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Plivo. Ultimo aggiornamento: 10/21/2025

Ingegnere del Software
Median $29.3K

Ingegnere Software Backend

Analista di Business
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Manager di Prodotto
$77K
Manager di Ingegneria del Software
$61.7K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Plivo, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Plivo è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $76,988. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Plivo è $29,302.

