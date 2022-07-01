Directory Aziendale
Plexure
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Plexure Stipendi

Lo stipendio di Plexure varia da $73,410 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $123,469 per un Architetto delle Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Plexure. Ultimo aggiornamento: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Median $73.4K

Ingegnere Software Backend

Architetto delle Soluzioni
$123K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Plexure è Architetto delle Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $123,469. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Plexure è $98,439.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Plexure

Aziende Correlate

  • Microsoft
  • Uber
  • Lyft
  • Intuit
  • Square
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexure/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.