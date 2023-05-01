Plex Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Plex varia da $134,325 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $271,350 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Plex. Ultimo aggiornamento: 11/28/2025

Ingegnere del Software
$134K
Manager di Ingegneria del Software
$271K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Plex è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $271,350. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Plex è $202,838.

