Directory Aziendale
Playtech
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Playtech Stipendi

Lo stipendio di Playtech varia da $16,444 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $180,900 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Playtech. Ultimo aggiornamento: 9/14/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $59.8K

Ingegnere Software Backend

Analista di Business
$63.3K
Servizio Clienti
$16.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
$44.4K
Risorse Umane
$71.3K
Manager di Design di Prodotto
$61.1K
Manager di Prodotto
$36.1K
Manager di Progetto
$48.6K
Recruiter
$30.7K
Manager di Ingegneria del Software
$75.4K
Architetto di Soluzioni
$181K
Manager di Programma Tecnico
$37.9K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Playtech में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $180,900 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Playtech में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $54,201 है।

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Playtech

Aziende Correlate

  • Serco
  • FDM Group
  • Kainos
  • Tribal Group
  • Endava
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse