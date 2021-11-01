Playrix Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Playrix varia da $41,790 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $102,977 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Playrix. Ultimo aggiornamento: 9/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $59.2K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Software Video Game

Analista di Business
$79.6K
Analista di Dati
$95.9K

Data Scientist
$90.5K
Analista Finanziario
Median $80.5K
Risorse Umane
$61.5K
Designer di Prodotto
$41.8K
Manager di Prodotto
$43.4K
Recruiter
$45.5K
Manager di Ingegneria del Software
$103K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Playrix è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $102,977. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Playrix è $70,546.

