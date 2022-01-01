Directory Aziendale
Piano
Piano Stipendi

Lo stipendio di Piano varia da $72,360 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $158,893 per un Ingegnere di Vendita nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Piano. Ultimo aggiornamento: 10/21/2025

Designer di Prodotto
$85.9K
Manager di Prodotto
$104K
Vendite
$74.8K

Ingegnere di Vendita
$159K
Ingegnere del Software
$72.4K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Piano è Ingegnere di Vendita at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $158,893. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Piano è $85,876.

