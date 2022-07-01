PhishLabs Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di PhishLabs varia da $35,820 in retribuzione totale all'anno per un Customer Success nella fascia bassa fino a $72,635 per un Sviluppo Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di PhishLabs. Ultimo aggiornamento: 11/26/2025

Sviluppo Business
$72.6K
Customer Success
$35.8K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in PhishLabs è Sviluppo Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $72,635. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in PhishLabs è $54,228.

