Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Israel mediano presso Personetics ammonta a ₪227K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Personetics. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Totale annuo
₪227K
Livello
Entry
Base
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Personetics?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Personetics in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪366,343. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Personetics per il ruolo Ingegnere del Software in Israel è ₪226,504.

Altre Risorse