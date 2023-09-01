Performics Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Performics varia da $6,848 in retribuzione totale all'anno per un Marketing in India nella fascia bassa fino a $122,113 per un Manager di Progetto in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Performics. Ultimo aggiornamento: 10/17/2025

Analista di Business
$76.5K
Marketing
$6.8K
Operazioni di Marketing
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager di Progetto
$122K
Vendite
$30.7K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Performics è Manager di Progetto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $122,113. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Performics è $76,500.

