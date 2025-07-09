Directory Aziendale
PCCW
PCCW Stipendi

Lo stipendio di PCCW varia da $28,900 in retribuzione totale all'anno per un Information Technologist (IT) nella fascia bassa fino a $107,535 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di PCCW. Ultimo aggiornamento: 10/24/2025

Ingegnere del Software
Median $67.2K

Ingegnere Software Backend

Analista di Business
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Architetto di Soluzioni
$108K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in PCCW è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $107,535. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in PCCW è $64,604.

