Payscale Stipendi

Lo stipendio di Payscale varia da $80,400 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $193,463 per un Cybersecurity Analyst nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Payscale. Ultimo aggiornamento: 10/24/2025

Ingegnere del Software
Median $118K
Chief of Staff
$151K
Marketing
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Manager di Prodotto
Median $121K
Vendite
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Manager di Ingegneria del Software
Median $175K
Architetto di Soluzioni
$160K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Payscale è Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $193,463. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Payscale è $153,425.

Altre Risorse