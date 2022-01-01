Patagonia Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Patagonia va da $142,800 in compensazione totale all'anno per un Risorse Umane all'estremità inferiore a $196,623 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Patagonia. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Risorse Umane
$143K
Ingegnere del Software
$182K
Responsabile Ingegneria Software
$197K

FAQ

El rol més ben pagat informat a Patagonia és Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $196,623. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Patagonia és de $181,905.

Altre risorse