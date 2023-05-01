Directory Aziendale
Passport Shipping
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Passport Shipping Stipendi

Lo stipendio di Passport Shipping varia da $29,553 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $111,806 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Passport Shipping. Ultimo aggiornamento: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manager di Prodotto
$112K
Ingegnere del Software
$29.6K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Passport Shipping è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $111,806. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Passport Shipping è $70,680.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Passport Shipping

Aziende Correlate

  • Intuit
  • Databricks
  • Dropbox
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/passport-shipping/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.