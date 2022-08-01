Directory Aziendale
Pascal Metrics
Pascal Metrics Stipendi

Lo stipendio mediano di Pascal Metrics è $160,195 per un Manager di Ingegneria del Software . Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Pascal Metrics. Ultimo aggiornamento: 11/25/2025

Manager di Ingegneria del Software
$160K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Pascal Metrics è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $160,195. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Pascal Metrics è $160,195.

