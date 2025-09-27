Directory Aziendale
Parker Hannifin
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Parker Hannifin Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United States mediano presso Parker Hannifin ammonta a $98.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Parker Hannifin. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Parker Hannifin
Software Engineer
Arizona City, AZ
Totale annuo
$98.3K
Livello
2
Base
$89.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Parker Hannifin?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Parker Hannifin in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $117,275. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Parker Hannifin per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $89,250.

