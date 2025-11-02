Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Poland mediano presso Papaya Global ammonta a PLN 336K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Papaya Global. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Totale annuo
PLN 336K
Livello
L3
Base
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Papaya Global?
Ultimi invii di stipendi
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Papaya Global in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 381,072. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Papaya Global per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Poland è PLN 336,240.

