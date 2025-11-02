Directory Aziendale
Pandora
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto delle Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto delle Soluzioni

Pandora Architetto delle Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto delle Soluzioni media in Denmark presso Pandora varia da DKK 874K a DKK 1.22M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Pandora. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Range Comune
Range Possibile
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Architetto delle Soluzioni inviis presso Pandora per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Pandora, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto delle Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in Pandora in Denmark raggiunge una retribuzione totale annua di DKK 1,224,157. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Pandora per il ruolo Architetto delle Soluzioni in Denmark è DKK 874,398.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Pandora

Aziende Correlate

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse