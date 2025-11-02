Directory Aziendale
Pandora
Pandora Vendite Stipendi

La retribuzione totale Vendite media in Canada presso Pandora varia da CA$57.6K a CA$81.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Pandora. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Pandora, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in Pandora in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$81,829. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Pandora per il ruolo Vendite in Canada è CA$57,636.

