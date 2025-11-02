Directory Aziendale
Pandora
Pandora Project Manager Stipendi

La retribuzione totale Project Manager media in United States presso Pandora varia da $62.3K a $88.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Pandora. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$70.5K - $80.3K
United States
Range Comune
Range Possibile
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Pandora, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Pandora in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $88,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Pandora per il ruolo Project Manager in United States è $62,250.

