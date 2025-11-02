Directory Aziendale
La retribuzione totale Servizio Clienti media in United States presso Panda Restaurant Group varia da $57K a $78K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Panda Restaurant Group. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$61.7K - $73.3K
United States
Range Comune
Range Possibile
$57K$61.7K$73.3K$78K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Panda Restaurant Group?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in Panda Restaurant Group in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $78,016. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Panda Restaurant Group per il ruolo Servizio Clienti in United States è $56,986.

