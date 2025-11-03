La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Panasonic varia da $108K per year per L1 a $168K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $156K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Panasonic. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione