La retribuzione Ingegnere Meccanico in United States presso Panasonic ammonta a $88.6K per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $89.3K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Panasonic. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$88.6K
$85K
$0
$3.6K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***