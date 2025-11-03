Directory Aziendale
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Venture Capitalist Stipendi

La retribuzione totale Venture Capitalist media in United States presso Palo Alto Networks varia da $323K a $443K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Palo Alto Networks. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Retribuzione Totale Media

$350K - $416K
United States
Range Comune
Range Possibile
$323K$350K$416K$443K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Posizioni Incluse

Principal

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Venture Capitalist in Palo Alto Networks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $442,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Palo Alto Networks per il ruolo Venture Capitalist in United States è $323,400.

Altre Risorse