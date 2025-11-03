La retribuzione Architetto delle Soluzioni in United States presso Palo Alto Networks varia da $170K per year per Solution Architect a $364K per year per Principal Solution Architect. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $357K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Palo Alto Networks. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione