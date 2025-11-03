Directory Aziendale
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso Palo Alto Networks varia da $243K per year per Product Manager a $506K per year per Distinguished Product Manager. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $348K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Palo Alto Networks. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Palo Alto Networks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $537,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Palo Alto Networks per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $353,750.

