Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Palo Alto Networks. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Retribuzione Totale Media

CA$389K - CA$451K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Palo Alto Networks in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$497,301. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Palo Alto Networks per il ruolo Designer di Prodotto in Canada è CA$342,678.

Altre Risorse