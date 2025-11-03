Directory Aziendale
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Tecnologo dell'Informazione (IT) Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Tecnologo dell'Informazione (IT) mediano presso Palo Alto Networks ammonta a $157K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Palo Alto Networks. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Palo Alto Networks
Senior Tech Support Engineer
Santa Clara, CA
Totale annuo
$157K
Livello
L2
Base
$138K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18.8K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



Posizioni Incluse

Supporto IT

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in Palo Alto Networks raggiunge una retribuzione totale annua di $294,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Palo Alto Networks per il ruolo Tecnologo dell'Informazione (IT) è $184,600.

Altre Risorse