Il pacchetto di retribuzione Risorse Umane in United States mediano presso Palo Alto Networks ammonta a $304K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Palo Alto Networks. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Palo Alto Networks
Sr Recruiter
San Francisco, CA
Totale annuo
$304K
Livello
Senior
Base
$195K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$29K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
12 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Palo Alto Networks?
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Risorse Umane in Palo Alto Networks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $397,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Palo Alto Networks per il ruolo Risorse Umane in United States è $290,250.

Altre Risorse