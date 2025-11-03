Directory Aziendale
Palo Alto Networks
Il pacchetto di retribuzione Analista di Business in United States mediano presso Palo Alto Networks ammonta a $110K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Palo Alto Networks. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Pacchetto Mediano
Palo Alto Networks
Business Analyst
Totale annuo
$110K
Livello
-
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
5 Anni
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Palo Alto Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in Palo Alto Networks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $444,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Palo Alto Networks per il ruolo Analista di Business in United States è $130,000.

