Palladium
Palladium Consulente di Management Stipendi

La retribuzione totale Consulente di Management media in Saudi Arabia presso Palladium varia da SAR 219K a SAR 319K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Palladium. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$66.9K - $76.2K
Saudi Arabia
Range Comune
Range Possibile
$58.2K$66.9K$76.2K$84.8K
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Consulente di Management in Palladium in Saudi Arabia raggiunge una retribuzione totale annua di SAR 318,547. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Palladium per il ruolo Consulente di Management in Saudi Arabia è SAR 218,663.

