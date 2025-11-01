Directory Aziendale
Paisabazaar
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

Paisabazaar Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in India mediano presso Paisabazaar ammonta a ₹1.05M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Paisabazaar. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Totale annuo
₹1.05M
Livello
L1
Base
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Data Scientist stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Paisabazaar in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,956,763. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Paisabazaar per il ruolo Data Scientist in India è ₹1,039,495.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Paisabazaar

Aziende Correlate

  • Pinterest
  • Spotify
  • Flipkart
  • Databricks
  • Airbnb
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse