Pagoda Ingegnere del Software Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Pagoda. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$181K - $207K
Netherlands
Range Comune
Range Possibile
$158K$181K$207K$230K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Pagoda?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Pagoda in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €199,727. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Pagoda per il ruolo Ingegnere del Software in Netherlands è €137,101.

