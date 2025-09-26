Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Israel mediano presso Outbrain ammonta a ₪458K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Outbrain. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Totale annuo
₪458K
Livello
Senior
Base
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Outbrain?

₪564K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Outbrain in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪515,114. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Outbrain per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Israel è ₪458,120.

Altre Risorse