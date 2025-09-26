Directory Aziendale
Outbrain
Outbrain Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Israel mediano presso Outbrain ammonta a ₪386K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Outbrain. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Outbrain
Software Engineer
Natanya, HM, Israel
Totale annuo
₪386K
Livello
L4
Base
₪379K
Stock (/yr)
₪6.9K
Bonus
₪0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Outbrain?

₪564K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ingegnere del Software by Outbrain in Israel is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₪530,772. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Outbrain vir die Ingegnere del Software rol in Israel is ₪379,136.

Altre Risorse