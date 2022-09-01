Directory Aziendale
Otter.ai
Otter.ai Stipendi

Lo stipendio di Otter.ai varia da $183,600 in retribuzione totale all'anno per un Graphic Designer nella fascia bassa fino a $200,500 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Otter.ai. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $201K

Ingegnere Software Backend

Ricercatore Scientifico

Graphic Designer
$184K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Otter.ai, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Otter.ai è Ingegnere del Software con una retribuzione totale annua di $200,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Otter.ai è $192,050.

